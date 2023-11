Ciad: Pam, 1,4 milioni di persone a rischio per interruzione assistenza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite ha lanciato l’allarme per l’imminente interruzione dell’assistenza alimentare e nutrizionale a 1,4 milioni di persone colpite dalla crisi in Ciad – compresi i rifugiati sudanesi appena arrivati – a causa di vincoli di finanziamento. Ciò, si legge in una nota, avviene mentre le agenzie umanitarie si affrettano a rispondere a una nuova ondata di rifugiati in fuga da un’inimmaginabile crisi umanitaria che si sta verificando nel vicino Darfur, tra notizie di uccisioni di massa, stupri e distruzione diffusa. Soltanto negli ultimi sei mesi di conflitto in Sudan, sono fuggiti in Ciad tanti rifugiati quanti ne avevano attraversato il confine nei vent’anni precedenti, a partire dallo scoppio della crisi del Darfur nel 2003, afferma il Pam. Ciò porta il numero totale di rifugiati in Ciad a oltre un milione, rendendo il Paese ospitante una delle popolazioni di rifugiati più numerose e in più rapida crescita dell’intero continente africano. "Questa crisi dimenticata si è metastatizzata mentre gli occhi del mondo sono puntati su altre emergenze. È sconcertante, ma negli ultimi sei mesi sono fuggiti in Ciad più darfuriani che nei 20 anni precedenti. Non possiamo lasciare che il mondo resti a guardare e consenta che le nostre operazioni salvavita si fermino in Ciad", ha affermato Pierre Honnorat, direttore del Pam in Ciad. (segue) (Com)