Ciad: Pam, 1,4 milioni di persone a rischio per interruzione assistenza alimentare (2)

- La diminuzione dei finanziamenti e l’aumento degli immensi bisogni umanitari stanno costringendo il Pam a fare scelte brutali. A dicembre, ad esempio, l'agenzia sarà costretta a sospendere l’assistenza agli sfollati interni e ai rifugiati provenienti da Nigeria, Repubblica Centrafricana e Camerun a causa di fondi insufficienti. Da gennaio questa sospensione sarà estesa a 1,4 milioni di persone in tutto il Ciad, compresi i nuovi arrivati dal Sudan che non riceveranno cibo mentre fuggono attraverso il confine. Milioni di persone in Ciad stanno già affrontando una grave insicurezza alimentare e malnutrizione, in particolare i bambini, a causa di una confluenza di calamità tra cui l’impatto della crisi climatica, i venti contrari economici globali che fanno salire i prezzi di cibo e carburante, il calo della produzione agricola e le tensioni intercomunitarie. La crisi dei rifugiati in corso aumenta ulteriormente la pressione sulle comunità che soffrono di insicurezza alimentare e che già faticano a sopravvivere. Nell’agosto di quest’anno, il Pam è stato in grado di assistere solo 1 milione dei 2,3 milioni che si era prefissato, lasciando 1,3 milioni senza assistenza nel picco della stagione magra, quando la fame è più forte. (segue) (Com)