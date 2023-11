Ciad: Pam, 1,4 milioni di persone a rischio per interruzione assistenza alimentare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la malnutrizione è una delle principali preoccupazioni, con 1,36 milioni, ovvero l’8,6 per cento dei bambini sotto i cinque anni, che soffrono di malnutrizione. La situazione tra le comunità di rifugiati è ancora più preoccupante: secondo l’ultima valutazione di emergenza sulla sicurezza alimentare condotta nel Ciad orientale, il 90% dei nuovi arrivati, il 77 per cento dei rifugiati preesistenti e il 67 per cento delle comunità locali riferiscono un consumo alimentare scarso o al limite. “I tagli agli aiuti aprono la strada a crisi nutrizionali, crisi di instabilità e crisi di sfollamento”, ha avvertito Honnorat. Una recente valutazione del Pam sulla sicurezza alimentare ha rivelato che il 40 per cento degli sfollati interni consuma poco cibo, un forte calo rispetto al 14 per cento del 2022. Molti di loro ricorrono a misure disperate come la vendita dei propri averi o l’accattonaggio. Per garantire il sostegno continuo alle popolazioni colpite dalla crisi in Ciad nei prossimi sei mesi, il Pam ha urgente bisogno di 185 milioni di dollari. (Com)