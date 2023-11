Ucraina: Cremlino, Euromaidan fu "un colpo di Stato" sponsorizzato dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Euromaidan - la protesta scoppiata in Ucraina il 21 novembre 2013 - fu "un colpo di Stato" sponsorizzato dall'estero. Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Lo chiamiamo 'Maidan', ma in realtà fu un colpo di Stato forte sponsorizzato dall'estero. Le cose vanno chiamate con i loro nomi propri", ha detto Peskov ai giornalisti. "Per noi, la cosa principale è raggiungere i nostri obiettivi, per questo l'operazione militare speciale continua", ha concluso il portavoce. (Rum)