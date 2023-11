Germania: il ministero delle Finanze blocca le autorizzazioni di impegno dal 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze tedesco ha bloccato “a titolo precauzionale le autorizzazioni di impegno dal 2024 in avanti”. È quanto comunicato dal sottosegretario del dicastero, Florian Toncar, con un messaggio su X. L'esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha aggiunto che le spese correnti e gli “obblighi di legge” per il 2023 non sono interessati dalla decisione. Tuttavia, “vengono bloccati i nuovi progetti”. Tutto ciò serve a “stabilire le priorità necessarie nei prossimi bilanci dopo la sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg)”, che ha cancellato 60 miliardi di euro del fondo per il clima e la trasformazione (Ktf). (Geb)