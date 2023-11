Terzo valico: Rfi e Webuild firmano atto da 700 milioni per accelerare opera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Offrirà alle merci un percorso preferenziale, efficientando il trasporto delle merci fino al porto di Rotterdam, e rendendo meno conveniente la circumnavigazione dell'Europa intorno a Spagna e Francia che si pratica oggi, con notevoli benefici anche in termini ambientali. L'opera rappresenta un laboratorio di innovazione per generare una forte crescita professionale e manageriale delle risorse del Gruppo Webuild impegnate nel progetto. Persone che, anche sulla base delle esperienze maturate in un progetto di tale complessità, vengono poi spesso valorizzate in altri cantieri strategici, come quelli dell'alta capacità ferroviaria del Sud Italia. Webuild è infatti all'opera su 4 lotti dell'alta velocità Napoli-Bari e su 7 lotti della direttrice ad alta capacità Palermo-Catania-Messina. Nel Nord del Paese, il Gruppo sta inoltre lavorando alla linea ad alta velocità/alta capacità Verona-Padova (Com)