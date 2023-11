Usa: morto il pilota russo Viktor Belenko, nel 1976 dirottò un caccia sovietico in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto a 76 anni il pilota Viktor Belenko, che nel 1976 dirottò un caccia sovietico in Giappone. Secondo quanto scrive il “New York Times”, Viktor Belenko, 76 anni, è morto il 24 settembre scorso in una casa di cura negli Stati Uniti, dopo una breve malattia. Il 6 settembre del 1976, durante un volo di addestramento, Belenko dirottò un caccia intercettore Mig-25 e atterrò ad Hakodate, in Giappone. Successivamente il pilota chiese asilo politico negli Stati Uniti, dando alle Forza armate Usa la possibilità di studiare l'aereo, che fu poi restituito all'Urss. Belenko non fu l'unico pilota sovietico a fuggire in Occidente: il capitano dell'Aeronautica dell'Urss Aleksandr Zujev, infatti, atterrò a bordo del suo Mig-29 a Trebisonda, in Turchia, il 20 maggio 1989.(Was)