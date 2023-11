Medio Oriente: Hamas, nelle prossime ore annuncio di accordo cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro del movimento islamista palestinese Hamas, Izzat al Rishq, ha affermato oggi che nelle prossime ore potrebbe essere annunciato un accordo di cessate il fuoco mediato dal Qatar. Lo ha reso noto l'emittente panaraba di proprietà qatariota "Al Jazeera", secondo cui l'accordo includerà anche "uno scambio di prigionieri per rilasciare le donne e i bambini palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane, in cambio di donne e bambini israeliani" tenuti in ostaggio da Hamas. Secondo quanto riferito da Al Rishq, la mediazione del Qatar permetterà anche l'accesso di aiuti umanitari nell'intera Striscia di Gaza e il trasferimento dei feriti in altri Paesi per essere curati. Il funzionario di Hamas ha anche dichiarato che "i colloqui proseguono da settimane" ma il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, "sta prendendo tempo". Da parte sua, Israele non ha ancora confermato l'accordo. (Res)