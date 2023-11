Spagna: arrestato a Malaga presunto autore dell'attentato contro Vidal-Quadras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia spagnola ha arrestato a Malaga il presunto attentatore di Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del Partito popolare (Pp) catalano e tra i fondatori di Vox, avvenuto il 9 novembre in una strada di Madrid. Secondo quanto riferito da fonti di polizia all'agenzia di stampa "Europa Press", si tratta di un uomo di nazionalità spagnola. Vidal-Quadras era stato ricoverato d'urgenza in ospedale della capitale in condizioni gravi ma non è mai stato in pericolo di vita. Il Tribunale nazionale si è occupato delle indagini dato che, secondo alcune fonti, l'aggressione subita da Vidal-Quadras potrebbe essere legata ai suoi rapporti con l'opposizione iraniana. (Spm)