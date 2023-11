Roma: M5s-CR, su delocalizzazione autodemolitori a La Barbuta stiamo con sindaca Ciampino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "rispetto all'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri di delocalizzare gli autodemolitori di viale Palmiro Togliatti nell'area dell'ex campo nomadi de La Barbuta alle porte di Ciampino, manifestiamo tutta la nostra solidarietà nei confronti della sindaca di Ciampino Emanuela Colella e di tutta la sua comunità". Lo affermano in una nota la consigliera capitolina del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi e i gruppi consiliari del M5s e lista Civica Raggi nel Municipio Roma VII. "Quello intorno all'ex campo nomadi de La Barbuta, che abbiamo chiuso durante l'amministrazione Raggi, è infatti un territorio che ha già dato molto in termini di sofferenza economica, sociale e ambientale e che oltretutto necessita quanto prima di una bonifica - spiegano -. Ci viene inoltre il sospetto che Gualtieri stia abusando dei poteri commissariali conferitigli dal governo per superare la propria incapacità amministrativa e aggirare le norme e i vincoli di legge, basti pensare all'articolo 9 della Carta Costituzionale che tutela l'ambiente, l'ecodiversità e il paesaggio". (segue) (Com)