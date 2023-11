Roma: M5s-CR, su delocalizzazione autodemolitori a La Barbuta stiamo con sindaca Ciampino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A tal proposito - aggiungono i consiglieri del M5s e della lista Civica Raggi -, ci teniamo a ricordargli che l'utilizzo dei poteri commissariali legati al Giubileo è, per sua natura, temporaneo e legato a riorganizzazioni necessarie ad accogliere i pellegrini: quindi, in questo contesto, lo sgombero del Parco di Centocelle, che non ci appare affatto legato agli itinerari sacri, appare una forzatura bella e buona utile soltanto a superare le difficoltà legate alla ricollocazione degli autodemolitori e a scavalcare i vincoli paesaggistici e archeologici. Ma siamo convinti che il sindaco saprà presto trovare il bandolo della matassa - concludono - magari saprà farsi consigliare al meglio dall'ex assessore regionale Valeriani che a suo tempo scrisse con Zingaretti una legge illuminante, che infatti fu dichiarata incostituzionale dalla Consulta". (Com)