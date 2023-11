Medio Oriente: Sanchez e premier belga De Croo giovedì in Israele e Territori palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, visiterà Israele e i Territori palestinesi giovedì 23 novembre, insieme al primo ministro del Belgio, Alexander de Croo. Secondo quanto riferito in una nota del governo di Madrid, i due leader discuteranno con il presidente Isaac Herzog, il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas degli effetti dell'attacco terroristico perpetrato da Hamas e della critica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. I colloqui si concentreranno, in particolare, sulla protezione di tutti i civili, sul rilascio incondizionato e immediato degli ostaggi, sull'accesso umanitario alla Striscia di Gaza e sulla ricerca di una soluzione politica duratura per la regione basata su due Stati, Israele e Palestina, che possano coesistere in pace e sicurezza. Si tratta del primo viaggio internazionale di Sanchez dopo il giuramento come capo dell'esecutivo il 16 novembre scorso. (Spm)