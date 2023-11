Azerbaigian: Aliyev accusa Francia di incitare guerre nel Caucaso meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia sta favorendo le condizioni per causare delle guerre nel Caucaso meridionale. Lo ha dichiarato il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, ripreso dall'agenzia di stampa "Apa". Secondo il leader dell'Azerbaigian, Parigi "persegue una politica militarista, armando l'Armenia, incoraggiando le forze revansciste in Armenia, preparando il terreno per lo scoppio di nuove guerre nella nostra regione". Per Aliyev, la Francia "sta abusando del suo status di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per condurre le sue politiche distorte, impegnarsi in intrighi geopolitici in varie regioni, cercando di utilizzare le organizzazioni occidentali come mezzo di pressione contro gli Stati". (Rum)