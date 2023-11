Regno Unito: ex consigliere scientifico, durante pandemia Sunak voleva "lasciare morire le persone"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lasciare morire le persone": sarebbero state queste le parole pronunciate dall'allora cancelliere dello Scacchiere e ora primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, durante la fase più acuta della pandemia di Covid-19. A rivelarlo alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della crisi sanitaria è stato Patrick Vallance, all'epoca principale consigliere scientifico del governo per l'emergenza causata dal coronavirus. Vallance ha però dichiarato di non aver sentito personalmente Sunak pronunciare queste parole, testimoniando durante l'inchiesta che "questo è ciò che ha detto Dominic Cummings". Cummings era il principale consigliere di Boris Johnson, all'epoca dei fatti primo ministro, e fu costretto a dimettersi a novembre del 2020 dopo che alcuni media svelarono che aveva violato le misure di quarantena imposte durante la pandemia. Vallance ha affermato, inoltre, che la politica "Eat Out to Help Out" promossa all'epoca dei fatti da Sunak ha favorito la diffusione del Covid, ponendosi in netto contrasto con i messaggi sulla salute pubblica. L'ex consigliere scientifico ha detto di non essere stato consultato sulla politica e che sarebbe stato “molto chiaro” sul fatto che sostenere tale approccio avrebbe diffuso il virus. (Rel)