Chieti: Gdf, sequestrate quattro discariche abusive e denunciate otto persone (2)

- In particolare, sono stati rinvenuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione (due responsabili, infatti, sono professionisti del settore edile), pneumatici, motori, macchinari in avaria, rottami ferrosi e autovetture (quattro responsabili sono titolari di esercizi di rivendita di veicoli ed attrezzature agricole). Gli elementi investigativi raccolti hanno permesso di segnalare, in totale, otto soggetti - sei italiani e 2 albanesi - alla Procura della Repubblica di Chieti per le violazioni inerenti all'"Invasione di terreni o edifici", al "Deturpamento e imbrattamento di cose altrui" nonché all'"Attività di gestione di rifiuti non autorizzata". L'attività delle Fiamme Gialle teatine, a seguito delle risultanze emerse, è orientata, ora, a constatare eventuali violazioni di natura tributaria conseguenti all'illecito esercizio delle discariche in argomento nonché a rilevare cointeressenze di organizzazioni criminali nella gestione dei materiali ferrosi, finalizzate all'evasione delle imposte dirette e/o Iva. (Gru)