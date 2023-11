Tunisia: budget per la Presidenza del governo +7,79 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio assegnato alla Presidenza del governo per il 2024 registrerà un aumento del 7,79 per cento, raggiungendo la cifra di 272,302 milioni di dinari, equivalente a 80 milioni di euro. Questa previsione è stata ratificata durante la sessione plenaria dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, la camera bassa del parlamento tunisino, con un sostegno di 132 voti a favore, una singola astensione e tre voti contrari. La distribuzione del bilancio, suddiviso in sei programmi distinti, è la seguente: 23,491 milioni di dinari (corrispondenti a 6,9 milioni di euro) saranno destinati al comitato di vigilanza; 62,342 milioni di dinari (equivalenti a 18,3 milioni di euro) saranno allocati al programma di controllo; mentre 169,158 milioni di dinari (pari a 50 milioni di euro) saranno destinati al programma di informazione, comunicazione e formazione. Oltre sei milioni di dinari saranno impiegati nel programma di gestione del settore pubblico, mentre due milioni saranno dedicati al programma di modernizzazione dei servizi amministrativi. Infine, il programma di sostegno e indirizzo beneficerà di un finanziamento di 64 milioni di dinari.(Tut)