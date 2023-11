© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNEIncontro dal titolo "Il nuovo Ccnl - Funzioni locali, risorse e opportunità. Il caso Napoli: nuove assunzioni, riorganizzazione, decisioni partecipate". Introduce i lavori Pasquale Granata, direttore generale del Comune di Napoli. Intervengono: Serena Sorrentino, segretaria generale Cgil Fp – Maurizio Petriccioli, segretario generale Cisl Fp – Domenico Proietti, segretario generale Uil Fp. Modera: Nando Santonastaso, giornalista del Mattino. Sala dei Baroni al Maschio Angioino - Napoli (ore 10).Conferenza stampa di presentazione del progetto "Perife-Biblio - Ricostruire il sistema bibliotecario napoletano partendo dalle periferie", vincitore del bando "Biblioteche e Comunità" finanziato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) e Fondazione con il Sud e finalizzato alla valorizzazione di tre biblioteche dell'area est di Napoli: la biblioteca "G. Andreoli", sita nella IV municipalità, e le biblioteche "P. Cozzolino" e "G. Deledda" della VI municipalità. Interverranno: Stefano Consiglio, presidente Fondazione con il Sud; Andrea Mazzucchi, consigliere del sindaco di Napoli per le biblioteche e la programmazione culturale integrata; Pietro Sabatino, presidente dell'associazione Noi@Europe, ente capofila del progetto. Sede del Servizio Cultura del Comune di Napoli sito in Palazzo Cavalcanti, via Toledo 348 (primo piano) - Napoli (ore 11).Conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa del Comune di Napoli "Verso il Lavoro" relativa all'attivazione di percorsi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disoccupate o inattive, organizzata dall'assessora alle Politiche giovanili e al lavoro, Chiara Marciani in collaborazione con l'assessora alle Attività produttive e al turismo, Teresa Armato, e col supporto di Anpal Servizi Campania, Agenzia tecnica del ministero del Lavoro. Sarà presente il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Nel corso dell'evento, oltre al bando per l'attivazione dei tirocini, sarà presentata anche l'iniziativa in programma dal 18 al 20 dicembre a Palazzo Fuga per favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Auditorium di Bagnoli - Napoli (ore 12.30).VARIEInaugurazione casa-famiglia intitolata a Teresa Buonocore. Presenti il sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi, il consigliere delegato Salvatore Flocco, i responsabili delle associazioni assegnatarie: Rosario Mariniello (cooperativa sociale Casa dei sogni), Mario Mariniello (APS Nessuno Escluso), Emiliano Sanges (cooperativa sociale Apeiron), Antonio Mauriello (Comitato civico Camposcino), e Alessandra Cuevas, figlia di Teresa Buonocore. Via Roma 8 - Melito (ore 9).Prende il via "Parthenope Women's Week", una settimana di incontri ed eventi che coinvolgeranno tutte le sedi dell'Ateneo per riflettere sul drammatico e dilagante fenomeno, attraverso l'analisi delle sue differenti sfaccettature. Primo appuntamento di questo ciclo di incontri, organizzati dal Comitato Unico di Garanzia dell'Università Parthenope di Napoli, a Palazzo Pacanowski, in via Generale Parisi n.13, con l'inaugurazione - alle ore 9.30 - della "panchina rossa", alla presenza del rettore Antonio Garofalo, a seguire l'incontro 'Violenza contro le donne tra diritto e cultura'. Al pomeriggio, alle 15,00: 'Uscire dalla violenza e dalla colpa: testimonianze dal carcere' con il racconto dell'esperienza diretta di alcune detenute e l'intervento del Garante per i detenuti della Regione Campania Samuele Ciambriello. A conclusione della giornata, alle 16, la rappresentazione teatrale "Estate", con la direzione di Alessandro Balletta. Napoli (a partire dalle 9.30).Visita del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara a Napoli; ore 10.30, istituto comprensivo 46 “Scialoja Cortese”, via Comunale Ottaviano 130 bis; ore 11.30, “Apple Developer Academy”, Campus di San Giovanni a Teduccio in corso Nicolangelo Protopisani 70 (sarà presente anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi); ore 12.45, Ipseoa “Ippolito Cavalcanti”, in via Taverna del Ferro 4.Consegna di 100 cuscini a forma di cuore realizzati dal gruppo solidale internazionale della base Nato di Napoli, destinati alle pazienti che si sono operate per l'asportazione di un tumore al seno presso l'ospedale Cardarelli. I cuscini serviranno alle donne per aiutarle nel distanziare il braccio dal corpo, nei giorni successivi all'effettuazione dell'intervento. Ospedale Cardarelli, Edificio N, Padiglione Monumentale, 2° piano - Sala Riunioni della Direzione Generale - Napoli (ore 11.30).Incontro sui 'percorsi di messa alla prova dei giovani inseriti nei circuiti penali' con il ministro della Giustizia Nordio. Il ministro visiterà i ragazzi del presidio di Napoli a undiciesi dall’inizio del progetto "Play for the Future” avviato nell'ambito del programma "Sport for Change" di Fondazione Milan. All'appuntamento partecipano anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Franco Baresi in qualità di Ambassador di Fondazione Milan, le autorità locali nonché i giovani beneficiari protagonisti del progetto. Kodokan Sport - piazza Carlo III, 1 - Napoli (ore 17).Presentazione dei progetti di Est(ra)moenia per riqualificare la zona con campi sportivi e un nuovo murale. Con il presidente dell'associazione Ambrogio Prezioso e il questore di Napoli Maurizio Agricola. Fondazione Famiglia di Maria, via Salvatore Aprea, 52 - Napoli (ore 17).Riforma della Giustizia al centro dell'evento "Dialoghi con il ministro" organizzato da Polo Sud, associazione politico-culturale presieduta dall'onorevole Amedeo Laboccetta. L’incontro sarà moderato dal direttore del quotidiano "il Mattino" Francesco De Core e vedrà, tra i suoi protagonisti, oltre al ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, i penalisti Vincenzo Maiello e Carmine Ippolito e i magistrati Arcibaldo Miller e Paolo Itri. Teatro San Carlo - Napoli (ore 18.40).REGIONEConferenza stampa di Più Europa per presentare la mozione "Caro Sindaco, ferma il Dissesto" che verrà depositata in tutti i consigli comunali d'Italia, a cominciare proprio da quelli campani. La proposta verrà illustrata in dal presidente di +Europa Federico Pizzarotti, insieme al coordinatore regionale Bruno Gambardella e al consigliere regionale Luigi Cirillo. Saranno presenti anche il vicesegretario nazionale Piercamillo Falasca e la presidente dell'assemblea nazionale Manuela Zambrano. Sala stampa del Consiglio regionale della Campania - Centro direzionale is. F13 (ore 11.30).