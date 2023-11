Libano: media, in corso discussioni per dispiegamento 12 mila militari al confine con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso le discussioni per preparare il dispiegamento di 12 mila militari dell'esercito libanese nella regione compresa tra la Linea Blu (linea di demarcazione tra Libano e Israele) a sud e il fiume Litani a nord, in ottemperanza della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha reso noto il quotidiano libanese "Nidaa al Watan". Attualmente, l'esercito libanese schiera soltanto 4 mila militari a causa della mancanza di personale, ma sarebbero in corso i colloqui per reclutarne altri 8 mila e colmare il deficit, ha spiegato "Nidaa al Watan". (Lib)