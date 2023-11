Tunisia: presidente Saied chiede giustizia "rapida e imparziale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un incontro con Leila Jaffel, ministro della Giustizia, il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha sottolineato la fondamentale necessità di garantire l'applicazione della legge in modo equo e senza esitazioni. L'incontro si è svolto presso il palazzo di Cartagine, sede dell'amministrazione presidenziale. Saied ha enfatizzato l'importanza di un tempestivo pronunciamento su casi che sono rimasti irrisolti per molti anni, esortando a una rapida apertura di tutte le questioni pendenti. l presidente ha altresì esortato i giudici a assumersi le proprie responsabilità storiche, ritenendo responsabili coloro che hanno commesso crimini contro il popolo. In questo contesto, Saied ha espresso l'invito affinché ogni caso sia trattato senza indugi, sottolineando l'importanza di affrontare le questioni in sospeso senza perdere tempo. (Tut)