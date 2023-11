Portogallo: Costa, sino a termine inchiesta non accetterò incarichi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro portoghese dimissionario, Antonio Costa, ha ribadito di avere la "coscienza assolutamente pulita" in merito all'indagine per presunta corruzione che lo vede coinvolto e di non essere disponibile a ricoprire incarichi pubblici, nemmeno a livello europeo "sino a quando l'inchiesta (che lo vede coinvolto) non sarà chiarita". "Credo che la posizione che ho ricoperto come primo ministro non sia compatibile con l'esistenza di un giudizio di sospetto. Quindi, fino a quando la questione non sarà chiarita, non credo di dover ricoprire cariche pubbliche, perché penso sia necessario preservare l'integrità delle istituzioni, il prestigio delle istituzioni, la fiducia che tutti ripongono nelle istituzioni", ha detto Costa nel rispondere alla domande dei giornalisti. Per quanto riguarda il futuro del Partito socialista (Ps) portoghese, Costa ha affermato che deve "concentrarsi sui problemi dei portoghesi e sulla loro soluzione, in vista delle elezioni del 10 marzo". A questo proposito, il premier dimissionario ha auspicato che il Ps "approfitti di questo momento per avere un dibattito profondo, vivace e creativo", e anche per "correggere gli errori che sicuramente ci sono stati", con l'obiettivo di "dare nuova energia alle cose positive che sono state fatte". (Spm)