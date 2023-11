Serbia-Croazia: primo segretario ambasciata a Belgrado dichiarato "persona non grata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Serbia ha dichiarato il primo segretario dell'ambasciata croata a Belgrado, Hrvoje Snajder, "persona non grata". Secondo l'annuncio del dicastero, Snajder è uscito dal quadro delle norme diplomatiche e ha violato la Convenzione di Vienna. In questa occasione è stata consegnata una nota diplomatica all'ambasciatore della Croazia in Serbia, Hidajet Biscevic. I media serbi affermano che l'Agenzia per la sicurezza e l'informazione serba (Bia) ha smascherato il diplomatico di Zagabria mentre cercava di costituire una rete di spionaggio a favore dell'agenzia di intelligence croata (Soa).(Seb)