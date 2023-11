Migranti: Cri, sopravvissuti a naufragio sono a hotspot Contrada Imbriacola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori della Croce rossa italiana (Cri) hanno accolto all'hotspot di Contrada Imbriacola i sopravvissuti al naufragio. Da quanto riferiscono, hanno provveduto alle prime operazioni di accoglienza e al momento sono in corso anche i colloqui con il team degli psicologi. "Ancora una volta veniamo colti da un tragico avvenimento", dichiara Debora Diodati, vicepresidente della Croce rossa italiana. Siamo in contatto con i nostri operatori all'hotspot che, come sempre, sono operativi in una situazione di emergenza. La notizia della morte di una bambina di due anni è quantomai tragica, soprattutto oggi in cui ricorre la Giornata per i diritti dell'infanzia", conclude Debora Diodati.(Com)