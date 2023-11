Mps: Mef colloca 25 per cento capitale sociale per 920 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Operazione rappresenta la prima fase del più ampio processo che porterà il Mef a valorizzare pienamente la Banca, nell’interesse della stessa e di tutti gli stakeholders, nel contesto del solido quadro patrimoniale e reddituale che caratterizza la Banca e delle sue prospettive di ulteriore sviluppo. BofA Securities, Jefferies e Ubs Investment Bank hanno agito nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Il Mfe si è impegnato con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni Bmps per un periodo di 90 giorni. Il regolamento dell’Operazione avverrà il prossimo 23 novembre 2023. (Com)