Medio Oriente: Guterres, numero vittime civili a Gaza è “senza precedenti”

- Il numero dei civili uccisi a Gaza dall’inizio di ottobre è “senza precedenti" rispetto a qualsiasi conflitto dal 2017. Lo ha dichiarato ieri il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. "Quello che è chiaro è che abbiamo avuto in poche settimane migliaia di bambini uccisi. E' questo che conta. Stiamo assistendo a un massacro di civili che è senza paragoni e senza precedenti in qualsiasi conflitto da quando sono segretario generale", ha denunciato Guterres durante una conferenza stampa. Interrogato sulla sua visione in merito al futuro di Gaza dopo il conflitto, Guterres ha respinto la possibilità di un protettorato dell'Onu nella Striscia, e ha chiesto un "approccio multilaterale" che conduca ad una soluzione a due Stati. Nel frattempo, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha dichiarato ieri che i negoziatori stanno "avvicinandosi alla conclusione" di un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti dall’organizzazione islamista palestinese Hamas, ma ha rifiutato di fornire dettagli in merito ai termini dell’intesa. Almeno 12.700 palestinesi sono morti dall'inizio della campagna militare israeliana a Gaza, seguita all'attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre scorso, che ha causato a sua volta circa 1.200 vittime israeliane. Tra le vittime palestinesi degli attacchi israeliani si conterebbero almeno 5.350 bambini.(Was)