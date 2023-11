Corea del Sud: portaerei Usa attracca a Busan in vista del prossimo test balistico nordcoreano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portaerei a propulsione nucleare di classe Nimitz Uss Carl Vinson della Marina militare degli Stati Uniti ha gettato l’ancora stamattina a Busan, in Corea del Sud, proprio mentre la Corea del Nord si prepara ad effettuare il terzo tentativo di immissione di un satellite spia militare nell’orbita terrestre. La Carl Vinson è giunta a Busan circa un mese dopo un’altra superportaerei statunitense della stessa classe, la Uss Ronald Reagan, sulla base di un accordo raggiunto lo scorso aprile da Washington e Seul per rafforzare la presenza strategica Usa nella Penisola coreana. La Corea del Nord ha notificato ieri al Giappone il suo piano di lanciare un razzo che trasporterà un satellite spaziale tra il 22 novembre e il primo dicembre in direzione del Mar Giallo e del Mar Cinese orientale. Lo ha reso noto la guardia costiera giapponese in un comunicato ripreso dall'agenzia di stampa "Kyodo". (segue) (Git)