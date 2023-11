Corea del Sud: portaerei Usa attracca a Busan in vista del prossimo test balistico nordcoreano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se realizzato, sarebbe il terzo tentativo effettuato quest’anno da parte di Pyongyang di mettere in orbita un satellite spia. Due precedenti tentativi sono falliti e, dopo l'ultimo tentativo di agosto, gli scienziati nordcoreani avevano promesso di riprovare in ottobre. Il lancio sarebbe il primo da quando il leader nordcoreano Kim Jong Un ha effettuato un raro viaggio all'estero a settembre, quando ha incontrato a Vladivostok il presidente Vladimir Putin e ha visitato il centro di lancio spaziale più moderno della Russia. Pyongyang ha cercato di mettere in orbita un satellite spia militare, affermando che prevede una flotta di satelliti per monitorare i movimenti delle truppe statunitensi e sudcoreane. Lo scorso 31 maggio la Corea del Nord ha lanciato un satellite che tuttavia è finito in mare a causa, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale nordcoreana "Kcna", dell'instabilità del motore e del sistema di alimentazione. Un secondo tentativo è stato effettuato lo scorso 24 agosto, ma è fallito nuovamente dopo che il razzo ha avuto un problema con il terzo stadio. (Git)