Giappone-Kirghizistan: Kishida discute rafforzamento cooperazione con Japarov

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha promesso di approfondire la cooperazione con il Kirghizistan nello sviluppo infrastrutturale e in altri settori, durante un incontro con il presidente di quel Paese, Sadyr Japarov, che si è tenuto ieri a Tokyo. "Rafforzeremo la nostra cooperazione per lo sviluppo sostenibile, compresi lo sviluppo delle risorse umane, il supporto alle infrastrutture, gli scambi tra persone e la decarbonizzazione", ha dichiarato Kishida nel corso di una conferenza stampa al termine dell’incontro. Il vertice tra i due leader precede un viaggio di Kishida in Asia Centrale, che il premier giapponese ha in programma nella prima metà del 2024 e che fornirà l’occasione per il vertice inaugurale tra il Giappone e i Paesi “C5”: Kirghizistan, Uzbekistan, Kazakistan, Tagikistan e Turkmenistan. (segue) (Git)