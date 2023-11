Giappone-Kirghizistan: Kishida discute rafforzamento cooperazione con Japarov (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paese montuoso con poche risorse proprie, il Kirghizistan dipende pesantemente da Russia e Cina per la sua economia e sicurezza. Mosca mantiene una presenza militare nel Paese, e le rimesse dei lavoratori migranti in Russia rappresentano circa il 30 per cento del prodotto interno lordo del Kirghizistan. La Cina è il suo principale partner commerciale e detiene oltre il 40 per cento del debito pubblico del Paese centro-asiatico. Il Giappone ha elogiato il Kirghizistan come il primo paese dell'Asia Centrale a democratizzarsi e introdurre un'economia di mercato dopo l'indipendenza. (Git)