Imprese: Smbc Aviation Capital acquisterà 60 aerei Airbus per 3,4 miliardi di dollari

- La società giapponese di leasing aeronautico Smbc Aviation Capital ha firmato un contratto con Airbus per l'acquisto di 60 aerei passeggeri di medio raggio. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui l’accordo prevede in particolare l’acquisto di aeromobili l'Airbus A320neo dall’elevata efficienza nei consumi. Il valore dell’affare sarebbe di molto superiore a 500 miliardi di yen (circa 3,4 miliardi di dollari) in base al prezzo di mercato dell'A320neo, sarà finanziato attraverso prestiti bancari e emissioni di obbligazioni. Smbc Aviation Capital, che conta tra i suoi azionisti Sumitomo Mitsui Finance and Leasing e Sumitomo Mitsui Banking Corp., è la seconda più grande società di leasing di aeromobili al mondo. Ha contribuito con quasi 20 miliardi di yen agli utili del gruppo Sumitomo Mitsui Financial durante il periodo da aprile a settembre di quest'anno.(Git)