Usa: Democratici avvertono Manchin, candidatura alla Casa Bianca sarebbe un “disastro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’ipotetica candidatura indipendente alla presidenza Usa del senatore Joe Manchin rischierebbe di essere “disastrosa” per il Partito democratico, e rischierebbe di compromettere le possibilità di rielezione del presidente Joe Biden. E’ questo, secondo il quotidiano “The Hill”, l’avvertimento che i colleghi di Manchin stanno rivolgendo al senatore centrista, che ha fornito più di un segnale della volontà di tentare la scalata alla Casa Bianca, e che da poco ha annunciato che non si ricandiderà per un nuovo mandato al Senato federale. L’ipotesi di una candidatura di Manchin in opposizione al suo stesso partito non preoccupava particolarmente i Democratici sino a pochi mesi fa, ma nelle ultime settimane lo scenario è cambiato, anche a causa dei sempre più numerosi sondaggi che danno Biden in svantaggio sul suo più probabile sfidante repubblicano, l’ex presidente Donald Trump.(Was)