Clima: inviato speciale presidenziale Usa Kerry insieme a Eni visita Commonwealth Fusion systems (4)

- L’amministratore delegato di Cfs Bob Mumgaard ha commentato: "L'inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti per il clima John Kerry e Eni, guidata da Claudio Descalzi, hanno compreso da tempo le prospettive di ciò che la fusione - una volta portata a livello industriale - rappresenterà per il mondo. Entrambi credono nella missione di Cfs di accelerare il percorso verso la commercializzazione per affrontare il cambiamento climatico. Grazie a Sparc, Cfs ha intrapreso il percorso più sicuro per realizzare l'energia da fusione su una scala temporale in grado di generare un impatto positivo sul cambiamento climatico. Con uno sforzo globale coordinato si possono impiegare e sviluppare su scala industriale le migliori risorse del settore pubblico e privato attraverso la collaborazione con leader come Eni, e il suo l'amministratore delegato Descalzi, nonché l'inviato speciale Kerry. Siamo così nella posizione di innovare e implementare soluzioni reali". Per Eni e Cfs la fusione a confinamento magnetico riveste un ruolo centrale tra le tecnologie per la decarbonizzazione, in quanto in prospettiva consentirà all'umanità di avere a disposizione una fonte di energia virtualmente inesauribile e senza emissioni di CO2, trasformando per sempre il paradigma della produzione energetica. (Com)