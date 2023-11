Ucraina: Usa vietano ingresso nel Paese a due ufficiali delle Forze armate russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha vietato l’ingresso negli Stati Uniti a due ufficiali delle Forze armate russe, responsabili di abusi dei diritti umani nei confronti della popolazione civile in Ucraina. Lo ha annunciato in una nota il segretario di Stato, Antony Blinken. Nello specifico, le misure hanno colpito il colonnello Azatbek Omurbekov e il caporale Daniil Frolkin, responsabili dell’uccisione di civili ucraini, insieme alle rispettive famiglie. Omurbekov ha guidato la 64ma brigata motorizzata delle Forze armate russe, che ha occupato le città ucraine di Andriivka e Bucha. (Was)