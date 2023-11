Italia-Usa: ambasciatrice Zappia, ruolo di Eni nella fusione conferma la partnership tra Roma e Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia ha partecipato ad una visita nella sede di Commonwealth Fusion Systems (Cfs) nei pressi di Boston, insieme all'inviato speciale Usa per il clima, John Kerry, e all'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Cfs, spin-off del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di cui Eni è principale azionista tramite la società di venture capital del gruppo, Eni Next, è impegnata nella costruzione del primo impianto pilota per la produzione di energia da fusione nucleare a confinamento magnetico, prevista nel 2025. “L'impronta dell'Eni nello sviluppo da parte di Cfs della tecnologia della fusione nucleare per la produzione di energia pulita testimonia la visione di una compagnia italiana impegnata con convinzione nella transizione energetica, ma anche la profondità della partnership tra Italia e Stati Uniti nell'innovazione tecnologica e il ruolo di punta che insieme rivestiamo nel guidare la transizione", ha commentato l'ambasciatrice a margine della visita. Nella stessa giornata, l'ambasciatrice ha visitato insieme a Descalzi la sede centrale di Eni Next a Boston, società guidata da Clara Andreoletti che investe in oltre 10 startup ad alto potenziale attive in soluzioni energetiche innovative in vari settori tra cui idrogeno, cattura e stoccaggio di carbonio, stoccaggio di energia e batterie e quantum computing, oltre che nella fusione a confinamento magnetico di Cfs. (Was)