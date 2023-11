Medio Oriente: forze armate Israele, trovato laboratorio per fabbricare armi in una moschea a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate israeliane (Idf) hanno localizzato un laboratorio di Hamas per la produzione di razzi e armi oltre che l'ingresso di un tunnel all'interno di una moschea nel quartiere Zeitoun di Gaza City. Lo ha riferito il portavoce delle forze armate, Daniel Hagari, in una conferenza stampa. "Una moschea, nella zona di Zeitoun, veniva utilizzata come laboratorio per fabbricare armi", ha precisato il portavoce.(Res)