Regno Unito-Corea del Sud: Yoon annuncerà investimenti per 26 miliardi di dollari durante visita a Londra

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, annuncerà investimenti per 21 miliardi di sterline (26,3 miliardi di dollari) nei settori delle energie rinnovabili e delle infrastrutture del Regno Unito nel corso della visita di Stato nel Paese, che ha intrapreso ieri. Lo anticipano i media coreani, secondo cui gli accordi includono investimenti per 9,7 miliardi di sterline che il fondo sovrano della Corea del Sud effettuerà nell’arco dei prossimi dieci anni. Yoon annuncerà gli investimenti domani, nel corso di un forum imprenditoriale. Shinhan Financial Group sarà il principale investitore dopo lo Stato coreano, destinando 2 miliardi di sterline a progetti nelle rinnovabili e nelle infrastrutture nel Regno Unito. Altri accordi che verranno annunciati dalla delegazione imprenditoriale che accompagna Yoon includono un investimento da 650 milioni di sterline nel produttore di turbine eoliche SeAH Wind per la costruzione di uno stabilimento d’avanguardia presso il sito di Teesside Freeport, e un investimento di 150 milioni di sterline da parte di Spc per l’apertura di 200 caffetterie sul territorio del Regno Unito. Proprio mercoledì Yoon ha in programma un incontro bilaterale con il primo ministro britannico Rishi Sunak presso la residenza ufficiale al numero 10 di Downing Street.(Git)