Medio Oriente: consigliere Netanyahu, attacco a ospedale indonesiano "totalmente conforme" al diritto internazionale

- Il bombardamento dell’ospedale indonesiano a Gaza effettuato dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nelle prime ore di ieri è “in totale conformità” con le norme del diritto internazionale. Lo ha sostenuto il consulente di politica estera del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Ophir Falk. "Siamo in totale conformità con il diritto internazionale, con (i criteri di) proporzionalità e distinzione. C'è una chiara necessità militare di distruggere Hamas, ed è esattamente ciò che stiamo facendo", ha dichiarato Falk all’emittente televisiva “Cnn”. "Nel processo di distruzione di Hamas, che è ciò che le Idf sono impegnate a fare in questo momento, stiamo facendo una distinzione chiara tra civili e terroristi", ha aggiunto Falk. Almeno 12 persone hanno perso la vita a causa del fuoco di carri armati israeliani contro l’ospedale, che dava rifugio a numerosi pazienti e sfollati, secondo le autorità sanitarie nell'enclave gestita da Hamas. Tra i morti figurerebbe anche un membro del personale medico. Interrogato sulla possibilità che le azioni militari di Israele a Gaza dimostrino una mancanza di preoccupazione per i civili, Falk ha difeso la risposta di Israele, affermando che non c'è "alcun esercito al mondo che sia più morale" delle Forze di difesa israeliane.(Was)