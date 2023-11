Medio Oriente: almeno 50 giornalisti uccisi dall’inizio del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 50 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi dall'inizio del sanguinoso conflitto tra Israele e Hamas il mese scorso. Lo ha riferito ieri sera il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj), secondo cui gli ultimi 30 giorni sono stati il mese più mortale per i giornalisti dal 1992, anno in cui il gruppo per la libertà di stampa ha iniziato ad effettuare i propri monitoraggi. Il numero crescente dei giornalisti uccisi a Gaza segna un "traguardo cupo" e supera di gran lunga il bilancio di 15 giornalisti che hanno perso la vita in oltre due anni e mezzo di conflitto in Ucraina, secondo l'organizzazione. Ben cinque giornalisti sono morti lo scorso sabato 18 novembre, appena uno in meno dei 6 uccisi durante l’attacco del gruppo islamista palestinese Hamas contro Israele, il 7 ottobre scorso.(Was)