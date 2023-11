Usa: Hawaii, aereo militare esce di pista e finisce in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo per il pattugliamento marittimo e la lotta antisommergibile P-8 Poseidon della Marina militare degli Stati Uniti è uscito di pista durante l'atterraggio presso la Marine Corps Air Station di Kaneohe Bay, nelle Hawaii, ed è finito in mare. L’incidente si è verificato attorno alle 14 di ieri (ora locale), secondo quanto dichiarato dal tenente Mohammad N. Issa, l'ufficiale addetto alle relazioni pubbliche della Terza flotta. Tutto il personale e l'equipaggio sono stati "evacuati in sicurezza" dall'aereo, assegnato allo squadrone "Skinny Dragons" con base nello stato di Washington. Secondo una nota, l’equipaggio e il velivolo erano parte di una “missione di supporto alla difesa marittima del territorio nazionale”. Le cause dell’incidente sono oggetto di indagine.(Was)