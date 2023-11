Usa: tribunale blocca strumento per tutela diritto di voto, probabile ricorso alla Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte d’appello statunitense ha stabilito che il governo federale rappresenta l’unica entità in grado di avanzare cause legali in merito a presunte violazioni del Voting Rights Act, legge che vieta l’approvazione di norme elettorali che rischiano di determinare episodi di discriminazione sulla base della razza. La sentenza della corte d’appello dell’ottavo circuito giudiziario degli Stati Uniti, che si applica ad un totale di sette Stati (Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Nord e Dakota del Sud), stabilisce che il procuratore generale Usa è l’unico a poter avanzare cause legali invocando la Sezione 2 della legge. La decisione finirà sicuramente alla Corte suprema, dal momento che la maggior parte delle cause in questione viene solitamente avanzata da soggetti ed entità private, viste le scarse risorse a disposizione del dipartimento della Giustizia. (Was)