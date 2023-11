Usa: pubblicità su X, Elon Musk fa causa alla no profit Media Matters for America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario statunitense Elon Musk, attraverso la società che controlla la piattaforma X, ha fatto causa per diffamazione a Media Matters for America, dopo che la no profit fondata nel 2004 dal giornalista e attivista politico David Brock ha pubblicato un rapporto in cui denuncia la comparsa di pubblicità per clienti come Apple, Ibm e Amazon accanto a messaggi di carattere antisemita sulla piattaforma. L’inchiesta ha portato diverse grandi società, come la stessa Apple, Ibm, Lionsgate e Disney, a sospendere la pubblicità su X. Gli avvocati di Musk, nella causa presentata presso un tribunale in Texas, hanno affermato che le “tattiche” di Media Matters for America sono “ingannevoli e manipolatorie”. L’amministratrice delegata della piattaforma, Linda Yaccarino, ha difeso la società in una dichiarazione pubblicata ieri. “La verità è questa: nessun utente reale su X ha visto pubblicità di Ibm, Comcast o Oracle accanto ai contenuti pubblicati da Media Matters; solo in due hanno visto pubblicità di Apple accanto a contenuti del genere, e almeno uno di questi è proprio Media Matters. I dati vincono sulla manipolazione”, ha detto. (Was)