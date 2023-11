Sanità: al San Camillo riqualificazione del pronto soccorso pediatrico grazie alla As Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano presenti Narciso Mostarda, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, l'ideatore del progetto Luca Mari, responsabile del Servizio di Psicologia-Consulenza e Liaison dell'ospedale, e lo street artist Lucamaleonte, autore dei murales che da oggi abbelliscono il PS pediatrico. La delegazione ha visitato l'ambulatorio le cui pareti sono state arricchite da uno storytelling ispirato ad un "bosco incantato" ideato dall'artista, già autore di numerosi murales dedicati a personalità di spicco della città di Roma. Infatti le mura del Pronto Soccorso sono state abbellite da alberi e altri piccoli dettagli nascosti, come animali ed elementi che richiamano le fiabe classiche, quasi a trasformare il disegno in una caccia al tesoro per distrarre e far trascorrere più velocemente il tempo. La funzione, quindi, è duplice: trasformare un luogo rendendolo più accogliente e al contempo creare un momento di evasione per il paziente nei momenti di attesa. (segue) (Com)