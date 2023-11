Sanità: al San Camillo riqualificazione del pronto soccorso pediatrico grazie alla As Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa di riqualificazione ha interessato anche la "Sala dell'Ascolto", uno spazio protetto per i minori vittime di abusi o coinvolti in procedimenti giudiziari. In questo ambiente, oltre a intervenire sulle pareti, è stato previsto l'acquisto di arredi e giocattoli per rendere più sereno e delicato il passaggio dei pazienti in ospedale. Successivamente, Lorenzo Pellegrini e Camelia Ceasar, insieme alla delegazione, hanno visitato anche il reparto di pediatria, donando alcuni palloni con il logo della squadra della Capitale, nonché tanti sorrisi e momenti di vero svago ai bambini ricoverati. Al progetto di riqualificazione hanno collaborato Media Fenix e Padel for You per l'organizzazione del torneo di raccolta fondi nella Community, mentre l'intera opera di trasformazione visiva delle strutture è stata realizzata da 4.4 Art e DV-Network, grazie a speciali pellicole viniliche a basso impatto ambientale, evitando così l'utilizzo di vernici. (Com)