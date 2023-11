Clima: inviato speciale presidenziale Usa Kerry insieme a Eni visita Commonwealth Fusion systems

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale presidenziale per il Clima degli Stati Uniti, John Kerry, ha visitato oggi la sede di Commonwealth Fusion Systems (Cfs) a Devens, Massachusetts, vicino Boston, insieme all’amministratore delegato di Cfs, Bob Mumgaard e all’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Cfs, spin-off del Massachusetts Institute of Technology (Mit), sta lavorando per arrivare alla commercializzazione di centrali elettriche a fusione. Eni, investitore strategico che collabora al progetto, ha svolto un ruolo chiave nel sostenere la rapida crescita di Cfs sin dalla sua fondazione nel 2018. Cfs - spiega una nota di Eni - sta attualmente costruendo Sparc, progettato per essere il primo sistema di confinamento magnetico al mondo per la produzione di energia netta. Sparc farà strada ad Arc, concepito per essere la prima centrale elettrica commerciale, in grado di immettere energia elettrica da fusione nella rete. Arc si prevede essere operativa nei primi anni del 2030. La visita strategica evidenzia l'importanza della fusione come energia sicura, sostenibile e virtualmente inesauribile che andrà a contribuire in maniera rivoluzionaria alla transizione energetica. (segue) (Com)