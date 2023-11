Clima: inviato speciale presidenziale Usa Kerry insieme a Eni visita Commonwealth Fusion systems (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ha commentato: "È con grande piacere che sono qui oggi con John Kerry, che sta svolgendo un lavoro straordinario per accelerare in maniera concreta la transizione energetica a livello globale. L'impegno di Eni verso la decarbonizzazione è forte, profondo e irreversibile e si basa su un percorso di trasformazione che abbiamo intrapreso già da 10 anni. Eni sta riducendo le sue emissioni totali Scope 1, 2 e 3 per raggiungere Net Zero nel 2050. Da un lato, stiamo lavorando alla riduzione del contenuto carbonico nella produzione energetica da fonti tradizionali, ad esempio con la diminuzione significativa delle nostre emissioni di metano; dall'altro, stiamo aumentando progressivamente la nostra offerta di prodotti a basse emissioni di carbonio, crescendo sia nella produzione di rinnovabili che di biocarburanti. Ma guardiamo anche al nostro futuro, investendo in soluzioni breakthrough per la transizione, come l'energia da fusione, che rappresenta una fonte di energia sostenibile e virtualmente inesauribile. Abbiamo una storica collaborazione scientifica con il Mit e siamo investitore strategico in Commonwealth Fusion systems: stiamo investendo significativamente nella fusione magnetica con l'obiettivo di portarla all'industrializzazione, e attribuiamo valore alle collaborazioni internazionali e pubblico-private per accelerarne la commercializzazione. Siamo partiti da qui, nell’ecosistema di innovazione statunitense unico nel suo genere, il cui approccio dovrebbe essere visto come un modello per altri paesi che si avvicinano a questa tecnologia. Ecco perché oggi siamo orgogliosi di condividere i progressi di Cfs con una persona lungimirante come John Kerry". Cfs ha intrapreso il percorso più rapido verso l’industrializzazione dell'energia da fusione. Oggi, Cfs sta producendo magneti superconduttori ad alta temperatura (Hts) che sono fondamentali per ottenere l'energia netta da fusione all’interno di Sparc. Giorno dopo giorno, sempre più funzionari governativi, accademici e leader del settore visitano Sparc, dato il promettente ruolo della fusione nella trasformazione del mercato energetico globale e nella risoluzione dell'urgente crisi climatica. (segue) (Com)