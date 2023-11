Usa: Senato chiede a big tech di testimoniare sulla tutela dei minori online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Giustizia del Senato Usa ha chiesto agli amministratori delegati delle società Discord, Snap e X di testimoniare al Congresso, relativamente alla necessità di proteggere i minori sulle rispettive piattaforme. Il presidente della commissione, il democratico Dick Durbin, ha pubblicato una dichiarazione congiunta insieme al capogruppo repubblicano, Lindsey Graham, affermando di aver chiesto agli amministratori delegati di testimoniare il prossimo 6 dicembre. “Dall’insediamento di questo Congresso, la commissione ha lavorato per garantire la tutela dei minori su internet: il fatto che le grandi aziende del settore abbiano più volte fallito nel raggiungere questo obiettivo non può passare inosservato”, si legge nel comunicato stampa. Mentre i mandati di comparizione sono stati emessi solo nei confronti di Discord, Snap e X, i senatori hanno precisato di aspettarsi una “testimonianza volontaria” anche da parte degli Ad di Meta e TikTok, rispettivamente Mark Zuckerberg e Show Zi Chew. (Was)