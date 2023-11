Medio Oriente: Usa, dirottamento del mercantile nel Mar Rosso viola le norme internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sequestro e il dirottamento della nave mercantile Galaxy Leader, da parte delle milizie yemenite filoiraniane Houthi mentre navigava nel Mar Rosso, rappresenta una violazione del diritto internazionale. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Chiediamo il rilascio immediato della nave e dell’equipaggio: siamo in contatto con i nostri alleati e partner internazionali, oltre alle Nazioni Unite, per concordare le prossime mosse”, ha detto. (Was)