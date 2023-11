Usa-Liberia: da Biden congratulazioni a Joseph Boakai dopo vittoria alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto le sue congratulazioni a Joseph Boakai dopo la sua vittoria alle elezioni presidenziali in Liberia. In una nota, Biden ha elogiato il processo elettorale “libero e trasparente”, dicendosi “ansioso di lavorare insieme per continuare a rafforzare il legame tra i nostri Paesi”. Una transizione di potere pacifica, ha aggiunto, è “un pilastro della democrazia”. (Was)