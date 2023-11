Medio Oriente: Tajani, su ostaggi accordo non facile, Usa e Qatar al lavoro per mediare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sarà facile arrivare ad un accordo per la liberazione degli ostaggi di Hamas ma “tutti ci auguriamo” di arrivare al più presto alla loro liberazione. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite di XXISecolo su Rai Uno. “C’è un’intermediazione in corso sia da parte degli Usa che del Qatar, non è facile raggiungere un accordo ma tutti ci auguriamo che si possa arrivare al più presto alla liberazione di queste vittime innocenti di Hamas”, ha detto Tajani.(Res)