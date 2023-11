Usa-Cina: Casa Bianca, Xi dittatore? Non significa che non ci siano prospettive per collaborare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vogliono gestire in maniera responsabile il rapporto con la Cina, e portarlo avanti. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il vertice a San Francisco tra i due presidenti si è concluso con risultati positivi e concreti sull’intelligenza artificiale, sulla ripresa delle comunicazioni militari e sulla lotta al fentanyl”, ha detto. Interpellato sulle parole di Biden, che alla conferenza stampa conclusiva del vertice ha definito Xi un “dittatore”, Kirby ha affermato che il presidente “ha risposto chiaramente alla domanda: questo non significa che non ci siano prospettive per collaborare”. (Was)