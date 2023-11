© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Stati Uniti e Cina, Joe Biden e Xi Jinping, si sono accordati per vedersi nuovamente in futuro, al termine del vertice della settimana scorsa in California. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Una data non è stata ancora concordata”, ha precisato. (Was)